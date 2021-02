Alessandro Borghese, lutto per il cuoco: è morto Giuseppe Laterza (Di lunedì 1 febbraio 2021) Lo chef e conduttore televisivo Alessandro Borghese si è unito al dolore per un gravissimo lutto. E’ venuto a mancare il maestro di pasticcerie e gelaterie Giuseppe Laterza. Il messaggio di Alessandro Borghese Un terribile lutto ha colpito il mondo culinario italiano: è venuto a mancare Giuseppe Laterza, 42enne, maestro gelataio e pasticciere. Laterza era malato da tempo ed è stato un tumore a portarlo via. Laterza aveva ereditato il suo mestiere da su padre Mincuccio, soprannome di Domenico, ed è proprio così che ha voluto intitolare la sua nota gelateria. Un locale, a Palangiano, affacciato sul Golfo di Taranto, che è divenuto famoso in tutto il mondo. Della sua ... Leggi su solonotizie24 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Lo chef e conduttore televisivosi è unito al dolore per un gravissimo. E’ venuto a mancare il maestro di pasticcerie e gelaterie. Il messaggio diUn terribileha colpito il mondo culinario italiano: è venuto a mancare, 42enne, maestro gelataio e pasticciere.era malato da tempo ed è stato un tumore a portarlo via.aveva ereditato il suo mestiere da su padre Mincuccio, soprannome di Domenico, ed è proprio così che ha voluto intitolare la sua nota gelateria. Un locale, a Palangiano, affacciato sul Golfo di Taranto, che è divenuto famoso in tutto il mondo. Della sua ...

