"Aiuto, papà sta picchiando mamma": bimbo di 10 anni chiama 112 e fa arrestare il padre (Di lunedì 1 febbraio 2021) “Aiuto, papà sta picchiando la mamma”. Secondo quanto riportato dall’Adnkronos sarebbero state queste le parole pronunciate a telefono da un bambino di 10 anni che sabato scorso, intorno a mezzanotte, ha chiamato il 112 per chiedere Aiuto proprio mentre il padre sotto l’effetto dell’alcol stava picchiando la madre. Così per un 38enne di Zafferana Etnea, in provincia di Catania, sono scattate le manette con l’accusa di maltrattamenti contro familiari e conviventi. Quando i carabinieri sono giunti nell’abitazione di Giarre non hanno trovato l’aggressore, che, compiute le violenze, era uscito lasciando a casa il figlio e la moglie. La donna 45enne presentava ecchimosi e tumefazioni in varie parti del corpo, sul pavimento c’erano ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 1 febbraio 2021) “stala”. Secondo quanto riportato dall’Adnkronos sarebbero state queste le parole pronunciate a telefono da un bambino di 10che sabato scorso, intorno a mezzanotte, hato il 112 per chiedereproprio mentre ilsotto l’effetto dell’alcol stavala madre. Così per un 38enne di Zafferana Etnea, in provincia di Catania, sono scattate le manette con l’accusa di maltrattamenti contro familiari e conviventi. Quando i carabinieri sono giunti nell’abitazione di Giarre non hanno trovato l’aggressore, che, compiute le violenze, era uscito lasciando a casa il figlio e la moglie. La donna 45enne presentava ecchimosi e tumefazioni in varie parti del corpo, sul pavimento c’erano ...

Adnkronos : 'Aiuto, papà picchia la mamma', bambino di 10 anni fa arrestare il padre - HuffPostItalia : 'Aiuto, papà sta picchiando mamma': bimbo di 10 anni chiama 112 e fa arrestare il padre - nonculocane : no raga se ho speso 25 euro in più e i 20 di prima non sono rimborsati mio papà mi uccide #aiuto - razorblack66 : RT @Adnkronos: 'Aiuto, papà picchia la mamma', bambino di 10 anni fa arrestare il padre - Guido_1927 : RT @Adnkronos: 'Aiuto, papà picchia la mamma', bambino di 10 anni fa arrestare il padre -

Ultime Notizie dalla rete : Aiuto papà 'Aiuto, papà sta picchiando mamma': bimbo di 10 anni chiama 112 e fa arrestare il padre

'Aiuto, papà sta picchiando la mamma'. Secondo quanto riportato dall'Adnkronos sarebbero state queste le parole pronunciate a telefono da un bambino di 10 anni che sabato scorso, intorno a mezzanotte, ...

'Papà sta picchiando la mamma, aiutatela': bimbo di 10 anni fa arrestare il padre

Nella mezzanotte di sabato 30 gennaio 2021, l'operatore della centrale operativa aveva ricevuto la chiamata del bambino che, con voce rotta dal pianto, ha chiesto l'aiuto dei carabinieri per salvare ...

Don Gino Rigoldi: «Così sono diventato padre di tre figli» Corriere della Sera sta picchiando la mamma'. Secondo quanto riportato dall'Adnkronos sarebbero state queste le parole pronunciate a telefono da un bambino di 10 anni che sabato scorso, intorno a mezzanotte, ...Nella mezzanotte di sabato 30 gennaio 2021, l'operatore della centrale operativa aveva ricevuto la chiamata del bambino che, con voce rotta dal pianto, ha chiesto l'dei carabinieri per salvare ...