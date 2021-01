Sanremo, guai per Fedez: divulgato estratto della canzone in gara (Di domenica 31 gennaio 2021) Mentre Amadeus e la Rai continuano il loro braccio di ferro contro il Cts e il Covid-19 per permettere la realizzazione della 71esima edizione del Festival di Sanremo con il pubblico in sala, un altro problema sembra sopraggiungere all’orizzonte. Nella serata di sabato 30 gennaio Fedez ha pubblicato erronaeamente un brevissimo video dove si può sentire un estratto di Chiamami per nome, brano che canterà insieme a Francesca Michelin, in piena violazione del regolamento. Che cosa ha fatto Fedez Nella giornata di sabato Fedez ha postato diversi video, tutti rigorosamente senza audio, in cui si vede la sala dove stava provando. In alcuni, sullo sfondo, si vedono anche Chiara Ferragni e il piccolo Leo, “il manager” come scherza papà ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 31 gennaio 2021) Mentre Amadeus e la Rai continuano il loro braccio di ferro contro il Cts e il Covid-19 per permettere la realizzazione71esima edizione del Festival dicon il pubblico in sala, un altro problema sembra sopraggiungere all’orizzonte. Nella serata di sabato 30 gennaioha pubblicato erronaeamente un brevissimo video dove si può sentire undi Chiamami per nome, brano che canterà insieme a Francesca Michelin, in piena violazione del regolamento. Che cosa ha fattoNella giornata di sabatoha postato diversi video, tutti rigorosamente senza audio, in cui si vede la sala dove stava provando. In alcuni, sullo sfondo, si vedono anche Chiara Ferragni e il piccolo Leo, “il manager” come scherza papà ...

magicaGrmente22 : La pubblicità è l'anima del commercio. Soprattutto se Sanremo è a rischio ? Fedez, guai in arrivo? Pubblicata per… - RHCPepper2 : Opinione molto impopolare su quanto accaduto a Fedez che terrò per me dico solo W SANREMO GUAI A CHI CE LO TOGLIE - infoitcultura : Fedez finisce nei guai? C’entra Sanremo 2021 - zazoomblog : Fedez finisce nei guai? C’entra Sanremo 2021 - #Fedez #finisce #guai? #C’entra - ImpieriFilippo : RT @tempoweb: #fedez nei guai La canzone di #Sanremo21 finisce sui #socialmedia Squalificato? -