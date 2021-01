Sanremo 2021, Fedez rischio squalifica? Cosa è successo? (Di domenica 31 gennaio 2021) Prossimo a partecipare al Festival di Sanremo 2021 insieme a Francesca Michielin, Fedez potrebbe essere squalificato nelle prossime ore. Secondo quanto riportato dall’Ansa il rapper avrebbe condiviso su Instagram alcuni frammenti della canzone Chiamami per nome, in gara nella kermesse che per regolamento non può essere resa pubblica prima del debutto sul palco dell’Ariston. I vertici Rai appena saputo dell’accaduto hanno attivato le loro verifiche e stanno analizzando la situazione per accertare un’eventuale violazione delle regole di Sanremo. La storia non è più visibile sull’account del marito di Chiara Ferragni ma alcuni utenti sono riusciti a salvarla e a condividerla in rete. Per ora i due diretti interessati non hanno rilasciato nessuna dichiarazione, né tanto meno hanno fatto commenti sui ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 31 gennaio 2021) Prossimo a partecipare al Festival diinsieme a Francesca Michielin,potrebbe essereto nelle prossime ore. Secondo quanto riportato dall’Ansa il rapper avrebbe condiviso su Instagram alcuni frammenti della canzone Chiamami per nome, in gara nella kermesse che per regolamento non può essere resa pubblica prima del debutto sul palco dell’Ariston. I vertici Rai appena saputo dell’accaduto hanno attivato le loro verifiche e stanno analizzando la situazione per accertare un’eventuale violazione delle regole di. La storia non è più visibile sull’account del marito di Chiara Ferragni ma alcuni utenti sono riusciti a salvarla e a condividerla in rete. Per ora i due diretti interessati non hanno rilasciato nessuna dichiarazione, né tanto meno hanno fatto commenti sui ...

