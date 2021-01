Roma - Verona 3 - 1 | Juric cambia ancora Dentro Udogie fuori Ceccherini

SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Roma *3-0 Verona *(Mayoral 30‘) #SSFootball - Ticinonline : La Roma non sbaglia #roma #seriea #calcio - ilnapolionline : SERIE A, Roma-Verona 3-1: Giallorossi a meno 6 dalla vetta - - leonzan75 : @russ_mario1 Dietro male oggi il Verona. Però la Roma ha perso Smalling. Ed è assenza pesante - calciodangolo_ : ????#RomaVerona 3-1: #Ibanez gigante, la difesa del #Verona è disastrosa, le pagelle del match?? -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Verona

- Tre gol in nove minuti per mettere da parte i cattivi pensieri, travolgere ile riprendersi il terzo posto in classifica. Dopo la vittoria rocambolesca contro lo Spezia, il successo ...Lainizia alla grande il girone di ritorno piegando 3 - 1 il, una delle squadre più in forma del campionato. Fonseca ritrova Mkhitaryan, in attacco Mayoral è chiamato a non far rimpiangere ...Three goals inside the first half an hour earned AS Roma a comfortable 3-1 victory over Hellas Verona in Serie A on Sunday, with the win moving Paulo Fonseca's side above champions Juventus and into ...Non solo l’ex Milan, a vedere i giallorossi contro il Verona anche l’americano classe 2001. Sbarcato oggi a Fiumicino, il giocatore ha effettuato le visite mediche a Villa Stuart. Inizia il match ad ...