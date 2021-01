Recovery | vaccini e scuola | i temi e i nomi di garanzia per uscire dalla crisi

(Di domenica 31 gennaio 2021) Riassunto delle puntate precedenti. Si sono perse settimane a caccia di transfughi, mentre si sarebbe potuto aprire subito un percorso come quello avviato due giorni fa dal capo dello Stato con l’incarico esplorativo al presidente della Camera, Roberto Fico, per capire se si può arrivare a un patto di legislatura partendo dalle forze che hanno dato vita all’ultimo governo. Oltre alla perdita di tempo, c’è stata una perdita di centralità del Partito democratico, per la scelta di accodarsi ai personalismi incrociati di queste settimane. Giuseppe Conte e Matteo Renzi troveranno un accordo? I Cinque Stelle reggeranno? Tra le domande che tutti si pongono, il Pd non c’è. Il problema è che spesso non c’è neanche il dramma che sta vivendo l’Italia. Molti s’illudono che, una volta risolte le beghe tra politici, ci sarà solo da spendere i soldi europei e tutto andrà a posto. Questa illusione è ...

... ma di riscrivere insieme i saldi delfacendo in modo di destinare più fondi, più risorse ... Read More News Di Maio: 'Colossi farmaceutici mettono a rischio campagna' 31 Gennaio 2021 "......la parlamentare azzurra - consiste in una rapida somministrazione dei, e in prospettiva nel corretto impiego delle risorse del Next Generation Eu. Ma sia sul piano vaccinale che sul...Il presidente di viale dell’Astronomia si schiera per la conferma di Roberto Gualtieri all’Economia. Sì alla proroga del blocco dei licenziamenti ma solo per i settori in crisi ...Per costruire un governo sarebbe meglio parlare di contenuti, ma invece si parla di persone. E va bene: allora parliamone. Però lasciamo stare impuntature e indici di gradimento e concentriamoci “solo ...