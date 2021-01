Michele Bravi: "Ero tornato neonato, lui si è preso cura di me. Capii di amarlo quando lo lasciai andare" (Di domenica 31 gennaio 2021) “Qualsiasi cosa facessi mi sembrava irrispettosa, volevo solo sparire. Se pensavo ‘sto male’, mi dicevo ‘sono privilegiato perché sono vivo’. Se pensavo ‘sto bene’, mi dicevo ‘come posso stare bene con quello che è successo’. Se non avessi avuto una persona accanto a me sarei rimasto in una solitudine fatale”. Michele Bravi racconta in un’intervista rilasciata a Selvaggia Lucarelli per il Fatto Quotidiano il difficile periodo seguito al suo incidente stradale, nel quale perse la vita una donna. Il cantante, tornato adesso sulla scena musicale con un nuovo album, si era chiuso in un lungo silenzio, dal quale è riuscito a uscire anche grazie alla vicinanza di un ragazzo, con cui adesso non sta più insieme. “Nel periodo del dolore più forte ero tornato a essere un neonato. Le persone che mi erano ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 31 gennaio 2021) “Qualsiasi cosa facessi mi sembrava irrispettosa, volevo solo sparire. Se pensavo ‘sto male’, mi dicevo ‘sono privilegiato perché sono vivo’. Se pensavo ‘sto bene’, mi dicevo ‘come posso stare bene con quello che è successo’. Se non avessi avuto una persona accanto a me sarei rimasto in una solitudine fatale”.racconta in un’intervista rilasciata a Selvaggia Lucarelli per il Fatto Quotidiano il difficile periodo seguito al suo incidente stradale, nel quale perse la vita una donna. Il cantante,adesso sulla scena musicale con un nuovo album, si era chiuso in un lungo silenzio, dal quale è riuscito a uscire anche grazie alla vicinanza di un ragazzo, con cui adesso non sta più insieme. “Nel periodo del dolore più forte eroa essere un. Le persone che mi erano ...

VEVO_IT : Il nuovo album di @michele_bravi è finalmente fuori ?? Non perdetevi qui i visual di tutte le tracce de… - rtl1025 : 'Da parte mia questo è un atto di coraggio: dedico questo nuovo disco al mio compagno. L'amore è un atto pubblico,… - IlContiAndrea : ?? #Programma torna giovedì 28 gennaio alle ore 15! @claudoe ed io ospiteremo @michele_bravi che ci presenterà in an… - 97ylor : ora comincio a studiare e nel mentre ascolto l’album nuovo di michele bravi yes - VentagliP : RT @Ginestra21: “Proteggilo fino alle radici Dai passi indecisi e temporali improvvisi Dai momenti di crisi e le battute infelici...”https:… -