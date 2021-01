Madre Terra – I parchi orgoglio dell’Italia (Di domenica 31 gennaio 2021) Nella nuova puntata di Madre Terra, Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione Univerde, parla dell’importanza dei parchi italiani: “Sono essenziali per rilanciare un nuovo turismo sicuro e sostenibile. Per creare lavoro senza distruggere l’ambiente”. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 31 gennaio 2021) Nella nuova puntata di, Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione Univerde, parla dell’importanza deiitaliani: “Sono essenziali per rilanciare un nuovo turismo sicuro e sostenibile. Per creare lavoro senza distruggere l’ambiente”. su Il Corriere della Città.

Ultime Notizie dalla rete : Madre Terra Muore al parto con il suo bambino. L'ira dei familiari: "Diteci perché"

... in due ospedali diversi - dice con lo sguardo perso nel vuoto Maria Alario, la madre della signora ... Seduto per terra il marito della vittima, con la testa fra le mani. I familiari hanno sporto ...

possibile la fraternità umana universale con tutte le creature? Un testo di Leonardo Boff

La fitta oscurità non poteva impedire la luce del Signore e del fratello Sole e la generosità della madre e della signora Terra. Nel Cantico si celebrano l'incontro dell'ecologia interiore con l'...

A Kashgar, viaggio nella terra degli Uiguri

Kashgar è uno di quei luoghi che non ti aspetti, a cui non sarai mai pronto sebbene le letture, le informazioni, i documentari, i discorsi. Kashgar è un luogo che cambia velocemente, giorno dopo giorn ...

