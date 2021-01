Le inchieste di Cordova sulla masso-mafia tornano d' attualità

Leggi su panorama

(Di domenica 31 gennaio 2021) Le recenti indagini sulle «logge coperte» a Scalea e a Lamezia confermano la validità delle storiche intuizioni di Agostino, il primo magistrato a istruire un maxi-processo alla 'ndrangheta nel 1992. Come racconta in quest'intervista, l'allora capo della Procura di Palmi aveva portato alla luce i legami indicibili franeria deviata e colletti bianchi. «Ho sempre fatto il mio dovere, in termini rigorosamente obiettivi e verificabili, ma le conseguenze delle mie iniziative giudiziarie continuano a turbarmi». Nell'anno in cui compirà 85 anni, Agostino, calabrese purosangue («Reggino, lo sottolinei, mi raccomando!»), per tutti «Il mastino», tenta un bilancio di una vita al servizio dello Stato. Un'esistenza passata nell'alveo dell'obbedienza alla Carta costituzionale e ai codici, dei quali ancor oggi si considera ...