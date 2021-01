La stangata per chi effettua prelievi con il bancomat (Di domenica 31 gennaio 2021) Se la patrimoniale sui conti correnti (per il momento) non si farà, per i risparmiatori e i possessori di carta di credito o bancomat spunta un’altra novità. bancomat Spa, infatti, sta pensando di introdurre una riforma sui prelievi di contanti agli sportelli, ma solo per alcuni soggetti. In particolare la stangata riguarderebbe i prelievi effettuati presso una banca diversa da quella dove si è clienti. Sul sito dell’Autorità garante, infatti, si legge il nuovo modello che prevedrebbe “la sostituzione delle commissioni interbancarie con l’applicazione al titolare della carta di una eventuale commissione definita in via autonoma da ciascuna banca proprietaria dell’ATM e che eroga, dunque, il servizio di prelievo attraverso le proprie apparecchiature”. C’è, quindi, la possibilità ... Leggi su howtodofor (Di domenica 31 gennaio 2021) Se la patrimoniale sui conti correnti (per il momento) non si farà, per i risparmiatori e i possessori di carta di credito ospunta un’altra novità.Spa, infatti, sta pensando di introdurre una riforma suidi contanti agli sportelli, ma solo per alcuni soggetti. In particolare lariguarderebbe iti presso una banca diversa da quella dove si è clienti. Sul sito dell’Autorità garante, infatti, si legge il nuovo modello che prevedrebbe “la sostituzione delle commissioni interbancarie con l’applicazione al titolare della carta di una eventuale commissione definita in via autonoma da ciascuna banca proprietaria dell’ATM e che eroga, dunque, il servizio di prelievo attraverso le proprie apparecchiature”. C’è, quindi, la possibilità ...

