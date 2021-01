Giulia Salemi e Pierpaolo, Elisabetta Gregoraci punge: “Si sono divertiti un po’” (Di domenica 31 gennaio 2021) Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono stati i protagonisti di una riflessione di Elisabetta Gregoraci negli studi di canale 5 a Verissimo. Ecco che cosa ha dichiarato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono stati in assoluto due dei personaggi più discussi di questa quinta edizione del L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 31 gennaio 2021)Pretellistati i protagonisti di una riflessione dinegli studi di canale 5 a Verissimo. Ecco che cosa ha dichiarato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.Pretellistati in assoluto due dei personaggi più discussi di questa quinta edizione del L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

GrandeFratello : Giulia si scontra con Dayane: 'Tu mi hai voltato le spalle, ferito e tradito' #GFVIP - fanpage : L’influencer riesce a essere protagonista in contemporanea al #gfvip, di cui è una dei concorrenti, e su Italia 1,… - hashtagtr4sh : RT @settasalemiana: How to: imparare ad essere felici per il proprio concorrente preferito senza per forza denigrare terze persone E how… - iits_kikka : RT @settasalemiana: How to: imparare ad essere felici per il proprio concorrente preferito senza per forza denigrare terze persone E how… - greenblueinside : RT @settasalemiana: How to: imparare ad essere felici per il proprio concorrente preferito senza per forza denigrare terze persone E how… -