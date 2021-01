infoitsport : Garmisch, beffa Goggia A 7 centesimi dal podio - homerjohnson80 : RT @Eurosport_IT: CHE BEFFA PER SOFIA GOGGIA! ?????? L'azzurra fa una grande gara nel Super-G di Garmisch e sogna il podio: a rovinare la fes… - Eurosport_IT : CHE BEFFA PER SOFIA GOGGIA! ?????? L'azzurra fa una grande gara nel Super-G di Garmisch e sogna il podio: a rovinare… - ilgladiatore36 : SCI: Tris della #Gut nel Super G di #garmischpartenkirchen , la Gagnon 3° beffa Sofia #goggia 4° #fisalpine… -

Ultime Notizie dalla rete : Garmisch beffa

Con un buon quarto posto nel primo superG diè ancora una volta Sofia Goggia a dare segnali positivi per lo sci azzurro. Ed è stata tanto più brava perché ha agguantato il risultato su una neve in condizioni pessime, mancando il podio ...- Partenkirchen Gut imprendibile, suo il SuperG UN ORA FA La canadese Marie - Michelle GagnonSofia Goggia e strappa il podio alla bergamasca per soli sette centesimi. Per la ...Con un buon quarto posto nel primo superG di Garmisch è ancora una volta Sofia Goggia (nella foto) a dare segnali positivi per lo sci azzurro. Ed è stata tanto più brava perché ha agguantato il risult ...La giornata della Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino ci ha regalato due gare davvero interessanti. Gli uomini erano di scena a Chamonix (Francia) per uno slalom vinto, in qualche modo, dal padron ...