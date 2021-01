Elisabetta Gregoraci parla ancora di Pierpaolo e Giulia Salemi tra televisione e copia-incolla

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 31 gennaio 2021) Si dice in giro chesia stanca di essere chiamata in causa quando sidiPretelli e. Forse se iniziasse a rispondere che è inutile farle domande perchè non c’è motivo, e non lanciasse stoccate di qua e di là, si smetterebbe anche di chiedere che cosa pensa della coppia nata nella casa del Grande Fratello VIP 5 dopo la sua uscita. E invece di questa storia si èto, per pochi secondi, anche nella puntata di Verissimo in onda il 30 gennaio 2021 su Canale 5. E’ stata Silvia Toffanin a chiedere ache cosa pensasse della coppia formata da( che tra l’altro, stanno insieme da più di un mese, per cui sarebbe anche ora di lasciarli respirare in ...