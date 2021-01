Coronavirus: von der Leyen, 'da AstraZeneca altre 9 mln di dosi in primo trimestre' (Di domenica 31 gennaio 2021) Bruxelles, 31 gen. (Adnkronos) - "Passo avanti sui vaccini. AstraZeneca consegnerà 9 milioni di dosi aggiuntive nel primo trimestre (in totale 40 milioni) rispetto all'offerta della settimane scorsa e inizierà le consegne una settimana prima del previsto". Lo ha annunciato su twitter la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, secondo cui l'azienda "amplierà anche la sua capacità di produzione in Europa". Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 gennaio 2021) Bruxelles, 31 gen. (Adnkronos) - "Passo avanti sui vaccini.consegnerà 9 milioni diaggiuntive nel(in totale 40 milioni) rispetto all'offerta della settimane scorsa e inizierà le consegne una settimana prima del previsto". Lo ha annunciato su twitter la presidente della Commissione europea Ursula von der, secondo cui l'azienda "amplierà anche la sua capacità di produzione in Europa".

