Chi è Davide Devenuto: vita privata e carriera dell'attore italiano (Di domenica 31 gennaio 2021) Chi è Davide Devenuto, l'attore italiano noto al pubblico italiano per la fiction Un posto al sole. Stasera lo vedremo su Rai 1 nella serie tv Mina Settembre dove recita accanto a sua moglie Serena Rossi. Ecco vita privata e carriera dell'attore. >> Serena Rossi, dieta dimagrante poteva costarle cara: «La famiglia è stata la mia salvezza» Chi è Davide Devenuto Davide Devenuto nasce sotto il segno dei pesci a Roma il 15 Marzo del 1972 ed è alto 1,80 cm. Fin da ragazzo, Davide, sa che la recitazione è il suo futuro quindi intraprende immediatamente gli studi di recitazione. Infatti dopo aver frequentato la scuola della Bracco si dedica ancora allo studio, ...

