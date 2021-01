Calciomercato gennaio 2021, quando finisce la sessione invernale: data e orario deadline (Di domenica 31 gennaio 2021) Il Calciomercato invernale più spento di sempre si appresta a chiudersi. Pochi gli affari, tante le occasioni di mercato e qualche ritorno di lusso in Serie A. Su tutti Stephan El Shaarawy, acquistato dalla Roma per rinforzare il reparto d’attacco. Ma anche Mario Mandzukic, soluzione low cost per dare esperienza al reparto di un Milan guidato da Ibrahimovic. Ma anche qualche colpo per il futuro: Bryan Reynols, strappato dalla Roma alla Juventus, è pronto a mettersi in mostra. C’è comunque ancora tempo. La chiusura della sessione invernale di trasferimenti è fissata a lunedì 1 febbraio alle 20:00. Tutto pronto per una giornata tutta da vivere tra occasioni e possibili colpi di scena, con un occhio alla situazione di Edin Dzeko. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 31 gennaio 2021) Ilpiù spento di sempre si appresta a chiudersi. Pochi gli affari, tante le occasioni di mercato e qualche ritorno di lusso in Serie A. Su tutti Stephan El Shaarawy, acquistato dalla Roma per rinforzare il reparto d’attacco. Ma anche Mario Mandzukic, soluzione low cost per dare esperienza al reparto di un Milan guidato da Ibrahimovic. Ma anche qualche colpo per il futuro: Bryan Reynols, strappato dalla Roma alla Juventus, è pronto a mettersi in mostra. C’è comunque ancora tempo. La chiusura delladi trasferimenti è fissata a lunedì 1 febbraio alle 20:00. Tutto pronto per una giornata tutta da vivere tra occasioni e possibili colpi di scena, con un occhio alla situazione di Edin Dzeko. SportFace.

DiMarzio : #Lecce, in arrivo l'attaccante Guven Yalcin del #Besiktas - DiMarzio : #Calciomercato | #Atalanta, fatta per l'arrivo già a gennaio di #Kovalenko: i dettagli dell'operazione - DiMarzio : #Calciomercato - Con #Aké in bianconero, la #Juventus torna a chiedere informazioni su #Aouar - DiMarzio : #Pescara, in arrivo l'attaccante Kristoffersen: domani la firma - DiMarzio : #JuveStabia, definito l'arrivo di Alessandro #Marotta -