AstraZeneca, ok dell'Aifa: 'Meglio per gli under 55'. Le Regioni: scelta pilatesca (Di domenica 31 gennaio 2021) La frase chiave del comunicato di , agenzia italiana per il farmaco, è questa: 'Il comitato tecnico scientifico ha suggerito un utilizzo preferenziale del , in attesa di acquisire ulteriori dati, in ... Leggi su leggo (Di domenica 31 gennaio 2021) La frase chiave del comunicato di , agenzia italiana per il farmaco, è questa: 'Il comitato tecnico scientifico ha suggerito un utilizzo preferenziale del , in attesa di acquisire ulteriori dati, in ...

repubblica : Ok dell'Aifa al vaccino AstraZeneca, via libera a tutte le fasce d'età - Agenzia_Ansa : Via libera dell'#Ema al #vaccino #AstraZeneca per le persone dai 18 anni #ANSA - piersileri : Come auspicato, l'EMA ha appena raccomandato l'autorizzazione subordinata a condizioni per il vaccino di… - infoiteconomia : Vaccino Covid, via libera dell'Ema a AstraZeneca. Le differenze con Pfizer e Moderna - infoiteconomia : Ok dell'Aifa al vaccino AstraZeneca, ma i dubbi restano -