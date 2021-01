VIDEO Sci alpino, Lara Gut vince il superG di Garmisch: la gara perfetta della svizzera (Di sabato 30 gennaio 2021) Lara Gut ha vinto il primo superG di Garmisch, prova valida per la Coppa del Mondo 2021 di sci alpino. La quotatissima svizzera, scesa col pettorale numero 9, si è resa protagonista di una prova maiuscola e ha letteralmente dominato sulla neve tedesca. L’elvetica ha timbrato il crono di 1:15.70, rifilando distacchi importanti alle immediate avversarie: la norvegese Kajsa Vickhoff Lie è giunta a 68 centesimi, la canadese Marie-Michele Gagnon ha chiuso a 93 centesimi di ritardo. Quarto posto per Sofia Goggia a 1.00. Di seguito il VIDEO della gara di Lara Gut, vincitrice del primo superG di Garmisch. VIDEO Lara GUT, VITTORIA superG ... Leggi su oasport (Di sabato 30 gennaio 2021)Gut ha vinto il primodi, prova valida per la Coppa del Mondo 2021 di sci. La quotatissima, scesa col pettorale numero 9, si è resa protagonista di una prova maiuscola e ha letteralmente dominato sulla neve tedesca. L’elvetica ha timbrato il crono di 1:15.70, rifilando distacchi importanti alle immediate avversarie: la norvegese Kajsa Vickhoff Lie è giunta a 68 centesimi, la canadese Marie-Michele Gagnon ha chiuso a 93 centesimi di ritardo. Quarto posto per Sofia Goggia a 1.00. Di seguito ildiGut, vincitrice del primodiGUT, VITTORIA...

matteosalvinimi : Straordinarie le ragazze dello sci! Quarta vittoria di fila per #SofiaGoggia, podio per #ElenaCurtoni e Inno cantat… - aderenzis1 : Francia, sciatore perde entrambi gli sci durante un'acrobazia: per fortuna c'è la neve fresca - CatelliRossella : Francia, sciatore perde entrambi gli sci durante un'acrobazia: per fortuna c'è la neve fresca - Profilo3Marco : RT @repubblica: Sciatore perde gli sci durante un'acrobazia: per fortuna c'è la neve fresca - BI_Italia : Francia, il #freestyler della neve tenta uno spettacolare #cavatappi: ma gli #sci si staccano -