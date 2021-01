Ultime Notizie Roma del 30-01-2021 ore 14:10 (Di sabato 30 gennaio 2021) Romadailynews radiogiornale informazione un buon pomeriggio dalla redazione Gabriella Luigi in studio in apertura il ritorno in zona gialla di quasi tutta Italia anche Lazio e Lombardia colore arancione per Umbria Puglia Sardegna Sicilia provincia di Bolzano torna a scendere 84 l’indice ed il medio nel paese ma restano forti differenze tra le regioni nelle Ultime 24 ore oltre 13500 nuovi casi e 447 decessi tasso di positività 5% Scendono i ricoveri le terapie Intensive dopo il via libera europeo atteso per oggi lo chiede Life al vaccino di astrazeneca mettere sullo sfondo resta lo scontro sulle scorte tra Bruxelles e il colosso farmaceutico Anglo svedese nel pomeriggio le consultazioni del Presidente della Camera fico cui il Presidente della Repubblica Mattarella ha dato ieri mandato esplorativo per verificare se in Parlamento esisla maggioranza ... Leggi su romadailynews (Di sabato 30 gennaio 2021)dailynews radiogiornale informazione un buon pomeriggio dalla redazione Gabriella Luigi in studio in apertura il ritorno in zona gialla di quasi tutta Italia anche Lazio e Lombardia colore arancione per Umbria Puglia Sardegna Sicilia provincia di Bolzano torna a scendere 84 l’indice ed il medio nel paese ma restano forti differenze tra le regioni nelle24 ore oltre 13500 nuovi casi e 447 decessi tasso di positività 5% Scendono i ricoveri le terapie Intensive dopo il via libera europeo atteso per oggi lo chiede Life al vaccino di astrazeneca mettere sullo sfondo resta lo scontro sulle scorte tra Bruxelles e il colosso farmaceutico Anglo svedese nel pomeriggio le consultazioni del Presidente della Camera fico cui il Presidente della Repubblica Mattarella ha dato ieri mandato esplorativo per verificare se in Parlamento esisla maggioranza ...

