The Map of Tiny Perfect Things, da Febbraio su Amazon Video

The Map of Tiny Perfect Things, una storia d'amore adolescenziale basata su un loop temporale. The Map of Tiny Perfect Things sarà disponibile dal 12 Febbraio su Amazon Prime Video, due adolescenti stanno rivivendo lo stesso giorno da tempo, perciò decidono di creare una mappa degli eventi per capire cosa gli sta accadendo.

The Map of Tiny Perfect Things, la trama

Il film racconta la storia del vivace adolescente Mark, il quale accetta di essere prigioniero della sua vita e del suo loop temporale, il quale lo costringe a rivivere la stessa giornata, in monotonia eterna. La sua giornata precisa e ripetitiva viene stravolta dalla misteriosa Margaret, anche lei è vittima ...

