SSP300 | Maverick si allena con i ragazzi del Vinales Racing Team

(Di sabato 30 gennaio 2021) Appena formato e subito in pista. Stiamo parlando naturalmente del neonato Viñales, la squadra Yamaha fondata e gestita da Angel eViñales per la Supersport 300 , ...

Ultime Notizie dalla rete : SSP300 Maverick

Motosprint.it

Gli fa eco il suo compagno di box, il 14enne Dean Berta Vinales, cugino di: ' Sono molto contento, mi sono sentito molto a mio agio in sella alla moto e ho imparato tante cose da Angel, ...A difendere i colori della squadra di proprietà di Angel Vinales (padre di) nel mondiale ..., Carrasco: 'Intervento riuscito. Sarò al 100% all'inizio della stagioneKevin Sabatucci e Berta Viñales sono scesi in pista ad Ales per i primi test della stagione, accompagnati dall'alfiere Yamaha, in sella alla R1 ...La regina del Supersport, prima donna ad aver vinto un mondiale, pronta al ritorno dopo una complicata operazione seguita ad un terribile incidente: ...