Sabrina Salerno | Mio padre mi disse ' non ti darò mai amore' Cerco ancora adesso che non c' è più di perdonarlo

"Mio padre mi disse 'non ti darò mai amore'. Cerco ancora adesso che non c'è più di perdonarlo". Sabrina Salerno, ospite nel programma Verissimo, racconta il difficile rapporto con il genitore scomparso. "Avendo avuto una situazione molto difficile con lui" ha dichiarato nel salotto di Silvia Toffanin "ero molto prevenuta con gli uomini. Mia madre mi ha avuto a 18 anni e non ce la faceva a prendersi cura di me, sono cresciuta con i nonni. Ma comunque la sentivo. Mio padre invece non c'è mai stato, a 12 anni lo Cerco nell'elenco telefonico e lo chiamo. Da lì, l'ho visto una decina di volte, tra i 12 anni e i venti. Dal momento che non ero stata un figlio desiderato, lui non poteva ...

SabrinaSalerno : Non amo le lacrime in televisione, nonostante questo, oggi a #Verissimo, davanti alla lettera di mio figlio, l’emoz… - VanityFairIt : Una storia mai rivelata prima: abuso psicologico quando aveva solo 17 anni - heartandsoul011 : RT @SabrinaSalerno: Non amo le lacrime in televisione, nonostante questo, oggi a #Verissimo, davanti alla lettera di mio figlio, l’emozione… - Batwayne82Queen : RT @VanityFairIt: Una storia mai rivelata prima: abuso psicologico quando aveva solo 17 anni - Batwayne82Queen : RT @SabrinaSalerno: Non amo le lacrime in televisione, nonostante questo, oggi a #Verissimo, davanti alla lettera di mio figlio, l’emozione… -