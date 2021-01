Non basta fondare un gruppo al Senato per dirsi europeisti (Di sabato 30 gennaio 2021) Nel tentativo di consentire la nascita di un Conte-ter sostituendo al Senato la componente di Italia Viva è nato il nuovo gruppo parlamentare “europeisti-MAIE (Movimento Associativo Italiani all’estero) – Centro Democratico” in cui la novità sta nell’aggettivo “europeisti” poiché una delle condizioni poste da Giuseppe Conte ma anche da vari esponenti del PD per la nascita di una nuova maggioranza è la discriminante europeisti-sovranisti. Come sappiamo, fu costituito alla vigilia delle elezioni del 2018 Più Europa dalla fusione di una parte dei radicali italiani guidati da Emma Bonino e del movimento di Benedetto della Vedova Forza Europa a cui si unì il Centro Democratico di Bruno Tabacci evitando così al nuovo partito di passare dalle forche caudine della raccolta delle firme ma il partito con un ... Leggi su linkiesta (Di sabato 30 gennaio 2021) Nel tentativo di consentire la nascita di un Conte-ter sostituendo alla componente di Italia Viva è nato il nuovoparlamentare “-MAIE (Movimento Associativo Italiani all’estero) – Centro Democratico” in cui la novità sta nell’aggettivo “” poiché una delle condizioni poste da Giuseppe Conte ma anche da vari esponenti del PD per la nascita di una nuova maggioranza è la discriminante-sovranisti. Come sappiamo, fu costituito alla vigilia delle elezioni del 2018 Più Europa dalla fusione di una parte dei radicali italiani guidati da Emma Bonino e del movimento di Benedetto della Vedova Forza Europa a cui si unì il Centro Democratico di Bruno Tabacci evitando così al nuovo partito di passare dalle forche caudine della raccolta delle firme ma il partito con un ...

Ultime Notizie dalla rete : Non basta Recovery può cambiare la storia dell'Italia

In pratica, non basta la mera indicazione di un obiettivo per ottenere i fondi; e i macro obiettivi, tra l'altro, sono anch'essi indicati dalla Ue con le 'raccomandazioni specifiche' per ogni Stato.' ...

I tg tedeschi sono molto brevi

Ingo, sposato con un'americana, cittadino tedesco, ha voluto conservare la cittadinanza italiana, però il cuore non sempre basta per spiegare la crisi sul Tevere. La Süddeutsche Zeitung, ...

Radicalismo riformistaNon basta fondare un gruppo al Senato per dirsi europeisti

Il governo che nascerà dall’attuale crisi politica non potrà avere una discriminante limitata all’alternativa fra un generico sostegno al progetto comunitario incapace di dare risposte adeguate ai pro ...

Giustizia, vaccini, trasporti, Recovery Renzi vuole dettare le sue condizioni

Le richieste per dire sì a Conte. Scoppia il caso Arabia per la presenza dell’ex premier a un convegno. Di Maio: stop armi ai sauditi ...

