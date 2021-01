LIVE Sampdoria-Juventus 0-1, Serie A calcio in DIRETTA: bianconeri alla ricerca del raddoppio! (Di sabato 30 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40? COSA DI DIVORA RONALDO! CR7 scarta Audero ma da posizione defilata non chiude a rete. 39? RONALDO DA FUORI AREA! Audero dice no al tiro sotto la traversa. 37? Bentancur ammonito per fallo su Keita a centrocampo. 34? I bianconeri continuano a costruire: la Sampdoria si difende sulle azioni della squadra di Pirlo. 31? CR7 ci prova su punizione: respinge la barriera. 29? Duettano il #22 e Ronaldo: non si chiude l’uno-due per l’offside del portoghese. 26? Chiesa sfonda sulla sinistra: Audero è attento sul cross dell’ex Fiorentina. 24? La Sampdoria prova ad incidere sulle fasce ma la difesa bianconera risponde prontamente. 21? Grande azione trascinata da Ronaldo che serve Morata e poi assiste Chiesa davanti la porta trascinando i suoi. 20? VANTAGGIO ... Leggi su oasport (Di sabato 30 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40? COSA DI DIVORA RONALDO! CR7 scarta Audero ma da posizione defilata non chiude a rete. 39? RONALDO DA FUORI AREA! Audero dice no al tiro sotto la traversa. 37? Bentancur ammonito per fallo su Keita a centrocampo. 34? Icontinuano a costruire: lasi difende sulle azioni della squadra di Pirlo. 31? CR7 ci prova su punizione: respinge la barriera. 29? Duettano il #22 e Ronaldo: non si chiude l’uno-due per l’offside del portoghese. 26? Chiesa sfonda sulla sinistra: Audero è attento sul cross dell’ex Fiorentina. 24? Laprova ad incidere sulle fasce ma la difesa bianconera risponde prontamente. 21? Grande azione trascinata da Ronaldo che serve Morata e poi assiste Chiesa davanti la porta trascinando i suoi. 20? VANTAGGIO ...

