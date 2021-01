Fedez e Francesca Michielin a Sanremo 2021 da favoriti a squalificati (Di sabato 30 gennaio 2021) Fedez e Francesca Michielin a Sanremo 2021 potrebbero presto passare da favoriti a squalificati. Il motivo è più semplice di quel che si possa pensare: uno spoiler del brano inedito del Festival sui social, oggi, sabato 30 gennaio. Così, nei prossimi giorni, la coppia composta da Fedez e Francesca Michielin a Sanremo 2021 potrebbe essere squalificata in quanto il pezzo in gara deve rimanere inedito fino al momento della presentazione all’Ariston e non può in alcun modo essere diffuso. E il regolamento parla chiaro ma spesso dimostra di essere fin troppo soggetto a futili scuse e interpretazioni varie. A violare il regolamento del Festival della Canzone Italiana è stato ... Leggi su optimagazine (Di sabato 30 gennaio 2021)potrebbero presto passare da. Il motivo è più semplice di quel che si possa pensare: uno spoiler del brano inedito del Festival sui social, oggi, sabato 30 gennaio. Così, nei prossimi giorni, la coppia composta dapotrebbe essere squalificata in quanto il pezzo in gara deve rimanere inedito fino al momento della presentazione all’Ariston e non può in alcun modo essere diffuso. E il regolamento parla chiaro ma spesso dimostra di essere fin troppo soggetto a futili scuse e interpretazioni varie. A violare il regolamento del Festival della Canzone Italiana è stato ...

