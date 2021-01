Campania. Una cura per Lucia, bimba di 3 anni affetta da Sma: l’appello disperato al ministro (Di sabato 30 gennaio 2021) Appello alla vita per la piccola Lucia: la piccola bimba di Pagani di soli 3 anni affetta da Sma di tipo 1, la forma più grave di atrofia muscolare spinale. Per lei è giunto anche l’appello del sindaco di Pagani, Lello De Prisco. “Ci associamo all’appello dei genitori di Lucia, Enrico Pepe e Annamaria Fezza, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 30 gennaio 2021) Appello alla vita per la piccola: la piccoladi Pagani di soli 3da Sma di tipo 1, la forma più grave di atrofia muscolare spinale. Per lei è giunto anchedel sindaco di Pagani, Lello De Prisco. “Ci associamo aldei genitori di, Enrico Pepe e Annamaria Fezza, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

