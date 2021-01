Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Armando Accusa Maurizio di Avere Dei Figli! (Di venerdì 29 gennaio 2021) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Armando e Maurizio hanno un duro scontro poiché Incarnato lo Accusa di aver usato Gemma e tutte le altre Donne che ha frequentato. Il cavaliere napoletano parla addirittura della presenza di figli… Ecco cosa è successo nella Puntata di Oggi a Uomini e Donne! Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne, si è parlato di Riccardo e Roberta, di Nicole ma anche del Trono Classico. Davide e Beatrice hanno passato un’intera giornata insieme ed il tronista ora sente di essere più vicino alla scelta. Ecco che cosa è successo. Uomini e Donne, Puntata di ... Leggi su uominiedonnenews (Di venerdì 29 gennaio 2021)dihanno un duro scontro poiché Incarnato lodi aver usato Gemma e tutte le altreche ha frequentato. Il cavaliere napoletano parla addirittura della presenza di figli… Ecco cosa è successo nelladi! Nellaquotidiana di, si è parlato di Riccardo e Roberta, di Nicole ma anche del Trono Classico. Davide e Beatrice hanno passato un’intera giornata insieme ed il tronista ora sente di essere più vicino alla scelta. Ecco che cosa è successo.di ...

