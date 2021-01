Torino – Fiorentina: match in equilibrio secondo i bookmaker (Di venerdì 29 gennaio 2021) I quotisti di Microgame vedono favorito, seppur di poco, il Toro a 2,66 contro il 2,81 degli uomini di Prandelli mentre il pareggio si gioca a 3,17 Leggi su firenzepost (Di venerdì 29 gennaio 2021) I quotisti di Microgame vedono favorito, seppur di poco, il Toro a 2,66 contro il 2,81 degli uomini di Prandelli mentre il pareggio si gioca a 3,17

pisto_gol : Da quando c’è DBallardini il Genoa-11 punti-ha fatto meglio di Fiorentina Napoli Verona (10pt) Benevento Sassuolo S… - FirenzePost : Torino – Fiorentina: match in equilibrio secondo i bookmaker - Hannychris2 : RT @chriss__96: Serie A Matchweek 20 refs (Cards per Serie A game this season): Torino v Fiorentina - M. Di Bello (4.50) Bologna v Milan -… - MacsMaxs : ???? Serie A 0.25u - Torino vs. Fiorentina draw (+225) #GamblingTwitter - infoitsport : Fiorentina, i convocati di Prandelli per la sfida con il Torino: la decisione su Kokorin e Malcuit -