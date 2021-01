Torino | dramma nella notte | uccide moglie e figlio di 5 anni dopo una lite | poi tenta il suicidio

(Di venerdì 29 gennaio 2021). Ha ucciso lae il, di appena 5, per poire illanciandosi dal balcone di casa. E' accaduto intorno alle 3 di questain una abitazione di...

Ultime Notizie dalla rete : Torino dramma

E' successo a Carmagnola. L'uomo si è lanciato dal balcone dopo aver massacrato la donna e il bimbo di 5 anni con un oggetto contundente. Ora è ricoverato in ospedale ...Dramma a Torino. Ha ucciso la moglie e il figlio, di appena 5 anni, per poi tentare il suicidio lanciandosi dal balcone di casa. E' accaduto intorno alle 3 di questa notte in una abitazione ...