Prada Cup 2021 | Luna Rossa schianta American Magic e va avanti 1-0 in semifinale!

(Di venerdì 29 gennaio 2021)incomincia nel miglior modo possibile la semifinale diCup, demolendoin gara-1. Show dell’equipaggio italiano nella baia di Auckland (Nuova Zelanda), dove è andato in scena un autentico dominio da parte del team tricolore, capace di surclassare con una facilità disarmante i temibili avversari statunitensi. James Spithill e compagni sono stati strepitosi in fase di partenza e poi hanno surclassato i rivali, ritornati in acqua dopo nove giorni di intenso lavoro per riparare Patriot in seguito alla scuffia rimediata nel round robin.ha brillato con vento sostenuto (16-20 nodi sul campo di regata C nel Golfo di Hauraki), ha gestito benissimo delle condizioni meteo sulla carta non ideali per la barca guidata a terra dallo skipper ...