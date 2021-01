Perché non è vero (come dice Libero) che Conte ha dato ragione a Salvini sul caso Gregoretti (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ieri pomeriggio il presidente del Consiglio dimissionario è stato ascoltato come testimone nel processo a Matteo Salvini sul caso Gregoretti. Il leader della Lega, all’epoca dei fatti era ministro dell’Interno e vicepremier del governo giallo-verde, ora è imputato per sequestro di persona: 131 migranti lasciati a bordo della nave attraccata al posto di Augusta nel luglio del 2019. Per questo ieri il gup Nunzio Sarpietro si è recato a Palazzo Chigi, dove sul banco degli imputati c’era il senatore della Lega, dall’altra il premier. “Sulle responsabilità per il mancato sbarco dei migranti dalla nave Gregoretti non posso rispondere Perché attiene alla decisione finale del processo”, ha detto il Gup lasciando Palazzo Chigi. E poi: “Penso che il presidente del Consiglio sia informato di ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ieri pomeriggio il presidente del Consiglio dimissionario è stato ascoltatotestimone nel processo a Matteosul. Il leader della Lega, all’epoca dei fatti era ministro dell’Interno e vicepremier del governo giallo-verde, ora è imputato per sequestro di persona: 131 migranti lasciati a bordo della nave attraccata al posto di Augusta nel luglio del 2019. Per questo ieri il gup Nunzio Sarpietro si è recato a Palazzo Chigi, dove sul banco degli imputati c’era il senatore della Lega, dall’altra il premier. “Sulle responsabilità per il mancato sbarco dei migranti dalla navenon posso rispondereattiene alla decisione finale del processo”, ha detto il Gup lasciando Palazzo Chigi. E poi: “Penso che il presidente del Consiglio sia informato di ...

