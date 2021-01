Lacrime al Grande Fratello Vip: Stefania Orlando e Giulia Salemi a pezzi, che succede? “Non ne posso più” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Che gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip viaggino tra alti e bassi, ormai è noto. Così come è noto che ognuno di loro ha dei motivi per tirare fuori emozioni contrastanti. Oggi, ad avere avuto un crollo sono state le compagne di stanza Giulia Salemi e Stefania Orlando. Anche se per motivazioni differenti, … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 29 gennaio 2021) Che gli inquilini della casa delVip viaggino tra alti e bassi, ormai è noto. Così come è noto che ognuno di loro ha dei motivi per tirare fuori emozioni contrastanti. Oggi, ad avere avuto un crollo sono state le compagne di stanza. Anche se per motivazioni differenti, … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Luvelylouu : oggi finalmente si realizza il mio sogno più grande e ho la possibilità di partecipare ad un corso di pasticceria!… - mortocheparlax : In quanto ai fautori dell'azienda quale grande famiglia, li liquido così: mia famiglia è chi verserà lacrime sincer… - Stefani66485740 : grande pier l'hai notato che giulia non c'era quando stavi male Eli c'era sempre per te ad asciugarti le lacrime #gregorelli - Helectras : @LaReginaRossa Piccolo di, grande elle le lacrime ahahahah - Piero_Strada : RT @vincenzodeang1: Ho letto tutti i libri di #Pennac (Pennacchioni padre italiano emigrato) è un grande educatore, conosce le dinamiche de… -