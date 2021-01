Industria digitale: accordo tra ENEA e RINA Consulting (Di venerdì 29 gennaio 2021) Innovazione Industriale: ENEA e RINA Consulting si alleano per rafforzare il trasferimento tecnologico ENEA e RINA Consulting, società di consulenza ingegneristica del gruppo RINA, hanno sottoscritto un accordo per il trasferimento di tecnologie innovative al sistema Industriale e per valorizzare l’offerta di progetti e servizi avanzati sviluppati dall’Agenzia, anche attraverso analisi mirate e progetti di… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 29 gennaio 2021) Innovazionele:si alleano per rafforzare il trasferimento tecnologico, società di consulenza ingegneristica del gruppo, hanno sottoscritto unper il trasferimento di tecnologie innovative al sistemale e per valorizzare l’offerta di progetti e servizi avanzati sviluppati dall’Agenzia, anche attraverso analisi mirate e progetti di… L'articolo Corriere Nazionale.

IBMItalia : #IBMCloud abilita, nella Fabbrica Digitale di #MADE, le tecnologie, i sistemi e i progetti di Industria 4.0 svilupp… - sterebattoni : RT @IBMItalia: #IBMCloud abilita, nella Fabbrica Digitale di #MADE, le tecnologie, i sistemi e i progetti di Industria 4.0 sviluppati per a… - AriasLuisa1 : RT @ABBItalia: ??Dal 2020 vigono in tutto il mondo limiti più rigorosi nelle #emissioni di zolfo e ossidi di azoto per il navale; #CEMcaptai… - zanchettin83 : RT @IBMItalia: #IBMCloud abilita, nella Fabbrica Digitale di #MADE, le tecnologie, i sistemi e i progetti di Industria 4.0 sviluppati per a… - Decollanz : RT @IBMItalia: #IBMCloud abilita, nella Fabbrica Digitale di #MADE, le tecnologie, i sistemi e i progetti di Industria 4.0 sviluppati per a… -

Ultime Notizie dalla rete : Industria digitale Ecommerce, startup e industria 4.0: il piano di Safilo per crescere nel digitale Wired Italia Nintendo dà voce alle donne dell'industria videoludica - InfoNerd

Una tavola rotonda digitale interamente dedicata alle quote rosa del settore, che ha dato spazio e voce ad alcuni degli studi più rilevanti del panorama italiano. L’appuntamento. Nintendo, in collabor ...

Courtois e Ryan in uscita Donnet rafforza la presa sul management Generali

Milano Confermando le indiscrezioni dei giorni scorsi, Generali ha deciso di semplificare la struttura del top management con l’obiettivo di migliorare l’efficienza nell’ultimo anno dell’attuale piano ...

Una tavola rotonda digitale interamente dedicata alle quote rosa del settore, che ha dato spazio e voce ad alcuni degli studi più rilevanti del panorama italiano. L’appuntamento. Nintendo, in collabor ...Milano Confermando le indiscrezioni dei giorni scorsi, Generali ha deciso di semplificare la struttura del top management con l’obiettivo di migliorare l’efficienza nell’ultimo anno dell’attuale piano ...