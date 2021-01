Il dramma di Cuevas | gamba amputata dopo choc elettrico

ETGazzetta : Il dramma dell'attaccante #Cuevas, gamba amputata dopo choc elettrico #Messico -

Ultime Notizie dalla rete : dramma Cuevas

La Gazzetta dello Sport

Ma per il 23enne Rodrigo Alainquello che gli è successo 'è stata una grande lezione di vita, perché per quanto tu possa amare qualcosa, come nel mio caso giocare a calcio, non devi mai ...... l'attrice in ascesa Ester Exposito , la Karla di Elite , Ernesto Alterio , già visto in Narcos: México e Le Ragazze del Centralino , Carlosdella serie Merlí , Alejandro Speitzer , già ...