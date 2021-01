' Halo Infinite sarà ottimizzato per girare al meglio su tutte le piattaforme'

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Quandoverrà lanciato entro la fine dell'anno, arriverà su una serie dicon capacità hardware completamente diverse. Le versioni Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One (che non è stata cancellata, contrariamente a quanto riferito) dovranno considerare tre console con specifiche molto diverse, mentre il PC, ovviamente, presenterà le sue sfide come sempre, data la vasta gamma di hardware per cui lo sviluppatore dovrà ottimizzare. Ogni volta che un gioco viene lanciato su una serie dicon capacità diverse, ci sono sempre preoccupazioni su come potrebbe, sein grado di funzionare senza problemi su hardware più deboli o selimitato su uno più potente. 343 Industries assicura, tuttavia, che lo sviluppatore sta lavorando ...