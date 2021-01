Dzeko-Sanchez, lo scambio non si farà: l’accordo tra Roma e Inter salta (Di venerdì 29 gennaio 2021) salta lo scambio Dzeko-Sanchez tra Roma e Inter. Non si farà. Lo scambio più Interessante della finestra di calciomercato invernale di questo 2021 non avrà luogo. Dzeko non andrà all’Inter e Sanchez non si trasferirà alla Roma. Non che non ci abbiano provato. Tutt’altro. Le due società si sono incontrate tramite i propri dirigenti e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 29 gennaio 2021)lotra. Non si. Lopiùessante della finestra di calciomercato invernale di questo 2021 non avrà luogo.non andrà all’non si trasferirà alla. Non che non ci abbiano provato. Tutt’altro. Le due società si sono incontrate tramite i propri dirigenti e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DiMarzio : #ASRoma e #Inter al lavoro per lo scambio tra i due attaccanti - SkySport : ULTIM’ORA MERCATO ? INTER E ROMA AL LAVORO PER LO SCAMBIO DZEKO-SANCHEZ ? #SkySport #SkyCalciomercato #Roma #Inter… - DiMarzio : Scambio #Dzeko - #Sanchez: gli aggiornamenti dopo l'incontro tra #Roma e #Inter - poicipenso4 : @EltonRichStarr @lagoldoninuda Mah, onestamente io da Sanchez mi aspetto 0 di contributo, quindi piuttosto che rega… - Alex_Cavasinni : Poi voglio capire il momento in cui la trattativa è passata da 'la #Roma cerca disperatamente di piazzare #Dzeko' a… -