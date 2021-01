Coronavirus: Palermo, - 14 per cento partecipazione udienze sostituti Procura Generale (Di venerdì 29 gennaio 2021) Palermo, 29 gen. (Adnkronos) - Durante l'anno giudiziario "a causa della sospensione e della limitazione delle udienze disposte dalla normativa Anti Covid-19, il numero complessivo delle partecipazioni alle udienze dei sostituti Procuratori" di Palermo "è stato pari a 1.385 udienze con un decremento del 14% rispetto all'anno precedente (1.607 udienze)". Nel periodo di riferimento la Procura Generale ha proposto 105 Appelli e 72 Ricorsi per Cassazione, in ribasso rispetto al periodo precedente del -26%. E' quanto emerge dalla relazione del Presidente della Corte d'Appello di Palermo Matteo Frasca, alla vigilia dell'inaugurazione dell'anno giudiziario previsto per domani. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021), 29 gen. (Adnkronos) - Durante l'anno giudiziario "a causa della sospensione e della limitazione delledisposte dalla normativa Anti Covid-19, il numero complessivo delle partecipazioni alledeitori" di"è stato pari a 1.385con un decremento del 14% rispetto all'anno precedente (1.607)". Nel periodo di riferimento laha proposto 105 Appelli e 72 Ricorsi per Cassazione, in ribasso rispetto al periodo precedente del -26%. E' quanto emerge dalla relazione del Presidente della Corte d'Appello diMatteo Frasca, alla vigilia dell'inaugurazione dell'anno giudiziario previsto per domani.

TV7Benevento : Coronavirus: Palermo, - 14 per cento partecipazione udienze sostituti Procura Generale... - TV7Benevento : Coronavirus: Procura generale Palermo, 'attività giudiziaria ha subito improvviso sconvolgimento'... - SkyTG24 : Covid Sicilia, da oggi obbligo di registrazione per test in drive in a Palermo. DIRETTA - PalermoToday : Il Coronavirus inizia ad allentare la presa: in Sicilia calano i ricoverati, oltre 1.800 guariti… - rep_palermo : Coronavirus, in Sicilia 994 nuovi contagiati: 1.811 guariti, 37 morti. Calano i ricoveri [di Gioacchino Amato] [agg… -