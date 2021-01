Chi è Roberto Fico (Di venerdì 29 gennaio 2021) Nato il 10 ottobre 1974 a Napoli, Roberto Fico è entrato in parlamento nel 2013. Nel 2018 è stato eletto presidente della Camera. Roberto Fico nasce il 10 ottobre 1974 a Napoli. Dopo aver ottenuto il diploma classico al Liceo “Umberto I” della sua città, si laurea con lode in Scienze delle Comunicazioni all’Università degli Studi di Trieste. Dopo aver vissuto per un anno a Helsinki, in Finlandia, frequentando la Facoltà di Scienze Sociali dell’università locale e lavorando nel frattempo per l’ufficio che si occupa degli studenti stranieri, torna in Italia per seguire, a Roma, un corso per redattori in agenzie letterarie e case editrici. Trasferitosi a Genova per lavorare nella sede centrale della Kuoni Gastaldi Tour Spa, Roberto Fico viene impiegato per riprogettare la rete ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 29 gennaio 2021) Nato il 10 ottobre 1974 a Napoli,è entrato in parlamento nel 2013. Nel 2018 è stato eletto presidente della Camera.nasce il 10 ottobre 1974 a Napoli. Dopo aver ottenuto il diploma classico al Liceo “Umberto I” della sua città, si laurea con lode in Scienze delle Comunicazioni all’Università degli Studi di Trieste. Dopo aver vissuto per un anno a Helsinki, in Finlandia, frequentando la Facoltà di Scienze Sociali dell’università locale e lavorando nel frattempo per l’ufficio che si occupa degli studenti stranieri, torna in Italia per seguire, a Roma, un corso per redattori in agenzie letterarie e case editrici. Trasferitosi a Genova per lavorare nella sede centrale della Kuoni Gastaldi Tour Spa,viene impiegato per riprogettare la rete ...

