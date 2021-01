VIDEO | Primario Santobono: “Nessun allarme per sindrome post-Covid nei bambini” (Di giovedì 28 gennaio 2021) NAPOLI – “Nella seconda ondata, che in Campania ha portato un aumento dei casi di Covid, il numero di bambini positivi è cresciuto, ma pochi di loro hanno avuto bisogno di ricorrere a terapie intensive. La maggior parte è stata curata e seguita veramente bene a domicilio dai pediatri di famiglia”. Lo spiega alla Dire Luigi Martemucci, direttore della Uoc Pediatria 2 dell’Aorn Santobono-Pausilipon di Napoli. “Quello che abbiamo riscontrato e che è stato segnalato recentemente anche dai media – prosegue – sono alcuni casi di patologie legate ad una sindrome infiammatoria multisistemica che si manifesta a distanza di uno o due mesi dall’infezione da Covid. Si tratta – avverte il primario – di un evento abbastanza raro, se rapportato all’incidenza della patologia da Covid di cui non abbiamo a disposizione nemmeno numeri completi perché molti bambini sono stati trattati a casa”. Leggi su dire (Di giovedì 28 gennaio 2021) NAPOLI – “Nella seconda ondata, che in Campania ha portato un aumento dei casi di Covid, il numero di bambini positivi è cresciuto, ma pochi di loro hanno avuto bisogno di ricorrere a terapie intensive. La maggior parte è stata curata e seguita veramente bene a domicilio dai pediatri di famiglia”. Lo spiega alla Dire Luigi Martemucci, direttore della Uoc Pediatria 2 dell’Aorn Santobono-Pausilipon di Napoli. “Quello che abbiamo riscontrato e che è stato segnalato recentemente anche dai media – prosegue – sono alcuni casi di patologie legate ad una sindrome infiammatoria multisistemica che si manifesta a distanza di uno o due mesi dall’infezione da Covid. Si tratta – avverte il primario – di un evento abbastanza raro, se rapportato all’incidenza della patologia da Covid di cui non abbiamo a disposizione nemmeno numeri completi perché molti bambini sono stati trattati a casa”.

