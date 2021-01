Torino | Nicola | “Match di Benevento è stata partenza di lunga corsa”

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Il tecnico delDavideha presentato in sala stampa ildi domani con la Fiorentina. "Non vivo di aspettative ma di dedizione al lavoro e la gara diladi unache passa anche dalla partita di domani. Bisogna avere la consapevolezza che si procede con obiettivi chiari. Domani con la Fiorentina serve la consapevolezza e migliorare la classifica. La squadra viola ha già fatto qualcosa più di noi. Questa settimana c’è stato l’anniversario della scomparsa di Kobe Bryant, un grande atleta, che diceva sempre una cosa importantissima: se non siamo noi a credere in noi stessi, state tranquilli che non ci sarà nessuno disposto a farlo per noi. L’ho detto ai ragazzi: per noi è importante creare una ...

Il tecnico del Torino Davide Nicola ha presentato in sala stampa il match di domani con la Fiorentina. "Non vivo di aspettative ma di dedizione al lavoro e la gara di Benevento è stata la partenza di ...