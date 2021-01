Sicurezza Cyber, ecco cosa prevede il nuovo Decreto (in stand by per la crisi) (Di giovedì 28 gennaio 2021) La crisi di governo e le consultazioni incrociano la strada che porta all’approvazione del Decreto del Presidente della Repubblica chiamato ad attuare il Perimetro di Sicurezza nazionale cibernetica sulle “forniture di beni, sistemi e servizi (information and communication tecnology)”, introdotto con il Decreto legge 105/2019 convertito con modificazioni dalla legge 133 del 18 novembre 2019. LE TEMPISTICHE Come anticipato oggi dal Sole 24 Ore, il Dpr è pronto ma attende il prossimo Consiglio dei ministri. Infatti, scrive il quotidiano finanziario, “è stato calendarizzato per il prossimo pre-consiglio dei ministri, una riunione in sede tecnica tra gli uffici legislativi dei dicasteri”. Dunque, il prossimo consiglio dei ministri dovrebbe dare il via libera al Dpr. A due condiziono. La prima: che venga riconosciuto come ... Leggi su formiche (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ladi governo e le consultazioni incrociano la strada che porta all’approvazione deldel Presidente della Repubblica chiamato ad attuare il Perimetro dinazionale cibernetica sulle “forniture di beni, sistemi e servizi (information and communication tecnology)”, introdotto con illegge 105/2019 convertito con modificazioni dalla legge 133 del 18 novembre 2019. LE TEMPISTICHE Come anticipato oggi dal Sole 24 Ore, il Dpr è pronto ma attende il prossimo Consiglio dei ministri. Infatti, scrive il quotidiano finanziario, “è stato calendarizzato per il prossimo pre-consiglio dei ministri, una riunione in sede tecnica tra gli uffici legislativi dei dicasteri”. Dunque, il prossimo consiglio dei ministri dovrebbe dare il via libera al Dpr. A due condiziono. La prima: che venga riconosciuto come ...

