Serie A, dove vedere la ventesima giornata? Le partite in onda su Sky e su Dazn (Di giovedì 28 gennaio 2021) La ventesima giornata partirà venerdì sera con l’anticipo fra Torino e Fiorentina. Sabato di scena Milan, Juve e Inter rispettivamente contro Bologna, Sampdoria e Benevento. Tutto pronto per l’inizio del girone di ritorno del campionato di calcio di Serie A. Venerdì sera alle 20.45 il via della ventesima giornata con l’anticipo fra il Torino e L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di giovedì 28 gennaio 2021) Lapartirà venerdì sera con l’anticipo fra Torino e Fiorentina. Sabato di scena Milan, Juve e Inter rispettivamente contro Bologna, Sampdoria e Benevento. Tutto pronto per l’inizio del girone di ritorno del campionato di calcio diA. Venerdì sera alle 20.45 il via dellacon l’anticipo fra il Torino e L'articolo NewNotizie.it.

lauraboldrini : È una sentenza importante che afferma il superiore interesse dei bambini e la loro tutela. E che ci ricorda, anco… - ArrigoSacchi442 : RT @CalcioDatato: Come e dove avanzano le prime 6 squadre della Serie A? Il grafico evidenzia i corridoi protagonisti della risalita palla… - SerialGamerITA : Star Trek: Lower Decks – Per arrivare là dove nessuna serie animata è mai giunta prima – Recensione #cbsallaccess - MicheleTossani : RT @CalcioDatato: Come e dove avanzano le prime 6 squadre della Serie A? Il grafico evidenzia i corridoi protagonisti della risalita palla… - utnaf : RT @CalcioDatato: Come e dove avanzano le prime 6 squadre della Serie A? Il grafico evidenzia i corridoi protagonisti della risalita palla… -