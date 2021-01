Sanremo, Franceschini: “Niente pubblico, né figuranti” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Alfie Borromeo Dario Franceschini, ministro di Beni culturali e Turismo, affossa le speranze di Amadeus e degli organizzatori del Festival di Sanremo, pronunciandosi in modo perentorio sul tema riguardante il pubblico in presenza alla kermesse. “Il Teatro Ariston di Sanremo è un teatro come tutti gli altri e quindi, come ha chiarito ieri il ministro Roberto Speranza, il pubblico, pagante, gratuito o di figuranti, potrà tornare solo quando le norme lo consentiranno per tutti i teatri e cinema. Speriamo il prima possibile”. Franceschini è intervenuto con un cinguettio su Twitter e, di fatto, ha chiuso definitivamente la querelle relativa al pubblico del concorso; querelle che da giorni teneva banco. Ieri si era fatta strada anche l’ipotesi di ... Leggi su improntaunika (Di giovedì 28 gennaio 2021) Alfie Borromeo Dario, ministro di Beni culturali e Turismo, affossa le speranze di Amadeus e degli organizzatori del Festival di, pronunciandosi in modo perentorio sul tema riguardante ilin presenza alla kermesse. “Il Teatro Ariston diè un teatro come tutti gli altri e quindi, come ha chiarito ieri il ministro Roberto Speranza, il, pagante, gratuito o di, potrà tornare solo quando le norme lo consentiranno per tutti i teatri e cinema. Speriamo il prima possibile”.è intervenuto con un cinguettio su Twitter e, di fatto, ha chiuso definitivamente la querelle relativa aldel concorso; querelle che da giorni teneva banco. Ieri si era fatta strada anche l’ipotesi di ...

