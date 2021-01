Napoli, furia Gattuso: “Io sto qua e non mi dimetto mi caccino loro…” (video) (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il tecnico del Napoli Rino Gattuso è arrabbiato dopo il 4-2 allo Spezia che ha portato il Napoli in semifinale di Coppa Italia per le polemiche che in questi giorni l’hanno coinvolto. Col presidente De Laurentiis che sembrerebbe non più contento del suo operato. Davanti ai microfoni, nel dopo gara, è un fiume in piena. “Non mi dimetto". ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il tecnico delRinoè arrabbiato dopo il 4-2 allo Spezia che ha portato ilin semifinale di Coppa Italia per le polemiche che in questi giorni l’hanno coinvolto. Col presidente De Laurentiis che sembrerebbe non più contento del suo operato. Davanti ai microfoni, nel dopo gara, è un fiume in piena. “Non mi". ITA Sport Press.

