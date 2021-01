In Giappone un treno a tema “Super Nintendo World” (Di giovedì 28 gennaio 2021) La patria che ha dato i Natali all’azienda Nintendo ospita un convoglio a tema. Il treno potrà essere osservato lungo la linea panoramica Sakurajima in Giappone Un’ottima notizia per tutti gli appassionati di videogames Giapponesi arriva proprio dalla patria del Nintendo. In Giappone è infatti regolarmente in servizio da ieri un treno che omaggia il colosso delle console portando lungo le proprie fiancate numerosi personaggi noti. A rendere nota la notizia dell’introduzione del convoglio è stata la JR West, compagnia ferroviaria nipponica facente parte del Japan Railways Group. Il mezzo di trasporto su rotaie viaggerà temporaneamente lungo la linea panoramica Sakurajima, che collega le stazioni di Nishikujo e Sakurajima, per interconnettersi con ... Leggi su zon (Di giovedì 28 gennaio 2021) La patria che ha dato i Natali all’aziendaospita un convoglio a. Ilpotrà essere osservato lungo la linea panoramica Sakurajima inUn’ottima notizia per tutti gli appassionati di videogamessi arriva proprio dalla patria del. Inè infatti regolarmente in servizio da ieri unche omaggia il colosso delle console portando lungo le proprie fiancate numerosi personaggi noti. A rendere nota la notizia dell’introduzione del convoglio è stata la JR West, compagnia ferroviaria nipponica facente parte del Japan Railways Group. Il mezzo di trasporto su rotaie viaggerà temporaneamente lungo la linea panoramica Sakurajima, che collega le stazioni di Nishikujo e Sakurajima, per interconnettersi con ...

ArabbiaEsaurita : RT @Tommi_Cattelani: In Giappone esiste una stazione ferroviaria in mezzo al nulla, senza entrata né uscita si chiama Seiryu Miharashi Eki.… - Nextplayer_it : Super Nintendo World - Allestito un treno a tema Mario in Giappone! - Asgard_Hydra : Super Nintendo World: tutti a bordo del treno a tema! Le immagini dal Giappone - PlanetR7_ : Super Nintendo World, in Giappone arriva un treno a tema -

Ultime Notizie dalla rete : Giappone treno In Giappone arriva il Super Nintendo World Wrapping Train [VIDEO] Ferrovie.info Tokyo 2020, gli organizzatori: Giochi anche senza vaccini, si valuta se a porte chiuse

I sondaggi in Giappone mostrano che il pubblico è contrario a tenere le Olimpiadi con circa l'80% che afferma che dovrebbero essere rinviate o cancellate. "Tutti sperano di essere al sicuro", ha ...

