Governo: distanziamento e plexiglass, le consultazioni all'epoca del Covid (Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma, 28 gen. (Adnkronos) - Nessun collegamento in videoconferenza ma colloqui in presenza e garantendo l'intervento della stampa. Prassi delle consultazioni al Quirinale rispettata per risolvere la crisi di Governo, ma con una serie di precauzioni in base alle norme imposte dall'emergenza Covid, salvaguardando sia il Presidente della Repubblica e i suoi consiglieri, sia i componenti delle delegazioni politiche attese al Colle e tutti coloro che si trovano a frequentare il palazzo. Così, dopo aver ricevuto ieri i presidenti di Senato e Camera nel suo studio, oggi e domani il Capo dello Stato accoglierà gli interlocutori politici in due Sale, quella degli Arazzi di Lille e quella del Bronzino, usate alternativamente per consentire la sanificazione tra un colloquio e l'altro. Non solo. Non ci saranno faccia a faccia seduti su divani e ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma, 28 gen. (Adnkronos) - Nessun collegamento in videoconferenza ma colloqui in presenza e garantendo l'intervento della stampa. Prassi delleal Quirinale rispettata per risolvere la crisi di, ma con una serie di precauzioni in base alle norme imposte dall'emergenza, salvaguardando sia il Presidente della Repubblica e i suoi consiglieri, sia i componenti delle delegazioni politiche attese al Colle e tutti coloro che si trovano a frequentare il palazzo. Così, dopo aver ricevuto ieri i presidenti di Senato e Camera nel suo studio, oggi e domani il Capo dello Stato accoglierà gli interlocutori politici in due Sale, quella degli Arazzi di Lille e quella del Bronzino, usate alternativamente per consentire la sanificazione tra un colloquio e l'altro. Non solo. Non ci saranno faccia a faccia seduti su divani e ...

TV7Benevento : Governo: distanziamento e plexiglass, le consultazioni all'epoca del Covid... - silviacarducci5 : RT @silviacarducci5: I NAZISTI E I COMUNISTI SONO AL GOVERNO!! CI HANNO OBBLIGATI AL DISTANZIAMENTO PRIVATI DELLA LIBERTA' DEI NOSTRI AFFE… - silviacarducci5 : I NAZISTI E I COMUNISTI SONO AL GOVERNO!! CI HANNO OBBLIGATI AL DISTANZIAMENTO PRIVATI DELLA LIBERTA' DEI NOSTRI A… - _lacocchina_ : RT @carloalberto: #Vaccini Confronto tra layout del centro di vaccinazione definito dal Royal College in UK (agosto 2020!) e quello scelto… - MicheleMassa19 : Mentre tutti parlano di Sainz, Leclerc, distanziamento sociale, crisi di governo etc etc Io sto in queste condizio… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo distanziamento Governo: distanziamento e plexiglass, le consultazioni all'epoca del Covid Fortune Italia Governo: distanziamento e plexiglass, le consultazioni all’epoca del Covid

per conciliare esigenze di distanziamento e di presenza per consentire domande ai rappresentanti politici, gli operatori dell’informazione hanno trovato posto nel prestigioso Salone delle Feste, dove ...

Festival di Sanremo, Franceschini: "Niente pubblico in sala". Amadeus valuta il rinvio

Decisivo sarà l'incontro con i vertici Rai che il direttore artistico avrà nelle prossime ore; se l'emittente dovesse valutare buone le ragioni del Governo il conduttore potrebbe decidere di non far p ...

per conciliare esigenze di distanziamento e di presenza per consentire domande ai rappresentanti politici, gli operatori dell’informazione hanno trovato posto nel prestigioso Salone delle Feste, dove ...Decisivo sarà l'incontro con i vertici Rai che il direttore artistico avrà nelle prossime ore; se l'emittente dovesse valutare buone le ragioni del Governo il conduttore potrebbe decidere di non far p ...