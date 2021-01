Gattuso: «Io non mi dimetto. Se mi vogliono esonerare, mi esonerano» (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il tecnico del Napoli Rino Gattuso ai microfoni della Rai dopo la vittoria contro lo Spezia Che indicazione esce da questa sera? «Noi dobbiamo riuscire a fare trovare condizione a Mertens e Osimhen che hanno avuto problemi, quando inserisci loro è chiaro che è difficile, ma noi dobbiamo dargli minutaggio. Se non chiariamo questo sembriamo dei dilettanti» Oggi più efficaci sotto porta «Oggi abbiamo creato meno ma le abbiamo buttate dentro. In questo momento abbiamo delle difficoltà e lo sappiamo È stata una vigilia sofferta con tante voci «A me non devono dare nessuna fiducia. Oggi Mi dà fastidio che altri colleghi mi chiedono che mi devo dimettere, che non capisco perché glia ltri no. Mi sono dimesso al Milan perché avevo fatto quello che dovevo fare. Io sto buttando il sangue insieme con il mio staff, poi se non ci sono i risultati sono un dipendente. Io non mi ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il tecnico del Napoli Rinoai microfoni della Rai dopo la vittoria contro lo Spezia Che indicazione esce da questa sera? «Noi dobbiamo riuscire a fare trovare condizione a Mertens e Osimhen che hanno avuto problemi, quando inserisci loro è chiaro che è difficile, ma noi dobbiamo dargli minutaggio. Se non chiariamo questo sembriamo dei dilettanti» Oggi più efficaci sotto porta «Oggi abbiamo creato meno ma le abbiamo buttate dentro. In questo momento abbiamo delle difficoltà e lo sappiamo È stata una vigilia sofferta con tante voci «A me non devono dare nessuna fiducia. Oggi Mi dà fastidio che altri colleghi mi chiedono che mi devo dimettere, che non capisco perché glia ltri no. Mi sono dimesso al Milan perché avevo fatto quello che dovevo fare. Io sto buttando il sangue insieme con il mio staff, poi se non ci sono i risultati sono un dipendente. Io non mi ...

tvdellosport : ?? BREAKING NEWS Tensione in casa #Napoli: #ADL ha messo tutti nel mirino. #Gattuso e #Giuntoli non rinnoveranno… - capuanogio : #ADL fa visita al #Napoli e blinda #Gattuso: 'Troppe illazioni e cose inventate, non è vero che non credo nel lavor… - ZZiliani : È vero che ne ha vinte 11, ma 6 sconfitte in 18 partite (un terzo), considerando qualità e quantità della rosa, gri… - luigicava2005 : @sscnapoli Gattuso, fai bene a non dimetterti! #ForzaGattuso #ForzaNapoli - NappiGiovanni : @marcoazzi66 Ma Gattuso non era arrivato per migliorare questo aspetto? -