Dennis Man, era tutto vero! E' già a Parma per le visite (Di giovedì 28 gennaio 2021) Dennis Man al Parma: la nostra esclusiva di ieri pomeriggio, malgrado fonti contrarie che parlavano di operazione sfumata, sta andando in porto. Al punto che l'esterno offensivo classe 1998 della Steaua Bucarest è già in città per le visite. Una delle operazioni più importante dell'intera sessione invernale, se consideriamo che il Parma ha speso circa 15 milioni compresi i bonus. E aveva ragione ieri il patron Becali: corsa contro il tempo per permettere a Man di essere a disposizione già per il posticipo di domenica sera a Parma. Foto: Twitter Champions L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

