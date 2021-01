Crisi Governo, Matteo Renzi da Mattarella: “Elezioni sarebbero un errore” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Da pochi istanti fa Matteo Renzi ha finito di parlare con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La delegazione di Italia Viva è stata ricevuta durante la seconda giornata di consultazioni parlamentari: dopo le dimissioni di Giuseppe Conte, infatti, tocca al Capo dello Stato verificare le intenzioni delle varie forze elette. Al termine dell’incontro, Renzi ha aperto/chiuso ad un Conte Ter. Consultazioni, tocca a Matteo Renzi Dopo l’incontro, Matteo Renzi ha detto: “La Caccia al singolo parlamentare è indecoroso, si è fatto credere che con un voto o due si affrontasse la Crisi. Iv è esattamente l’opposto come dimostrano le nostre ministre che si sono dimesse”. Quindi, ha rigettato l’idea che questa sia una “C’è chi ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 28 gennaio 2021) Da pochi istanti faha finito di parlare con il Presidente della Repubblica Sergio. La delegazione di Italia Viva è stata ricevuta durante la seconda giornata di consultazioni parlamentari: dopo le dimissioni di Giuseppe Conte, infatti, tocca al Capo dello Stato verificare le intenzioni delle varie forze elette. Al termine dell’incontro,ha aperto/chiuso ad un Conte Ter. Consultazioni, tocca aDopo l’incontro,ha detto: “La Caccia al singolo parlamentare è indecoroso, si è fatto credere che con un voto o due si affrontasse la. Iv è esattamente l’opposto come dimostrano le nostre ministre che si sono dimesse”. Quindi, ha rigettato l’idea che questa sia una “C’è chi ...

