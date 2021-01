Consultazioni: via stretta per Mattarella, parole Renzi sotto la lente del Colle/Adnkronos (2) (Di giovedì 28 gennaio 2021) (Adnkronos) - Del resto è lui stesso che sembra lasciare uno spiraglio aperto, quando rivela di aver sentito nel pomeriggio il premier dimissionario e ripete a più riprese che la discussione in corso non riguarda caratteri e risentimenti. Prematuro pertanto già da stasera discettare su quelle che potrebbero essere le decisioni di Mattarella. Ancora dovranno trascorrere 24 ore prima che si concludano le Consultazioni con le udienze con centrodestra e M5S e in questo lasso di tempo il lavoro delle diplomazie potrebbe fornire ulteriori elementi per le scelte del Capo dello Stato, che domani sera avrà sul suo tavolo tutti gli elementi per poter decidere. Una pausa di riflessione e poi una verifica per capire se ci sono gli spazi per ricostituire la maggioranza tra M5S, Pd, Leu e Iv, magari attraverso un altro giro di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) () - Del resto è lui stesso che sembra lasciare uno spiraglio aperto, quando rivela di aver sentito nel pomeriggio il premier dimissionario e ripete a più riprese che la discussione in corso non riguarda caratteri e risentimenti. Prematuro pertanto già da stasera discettare su quelle che potrebbero essere le decisioni di. Ancora dovranno trascorrere 24 ore prima che si concludano lecon le udienze con centrodestra e M5S e in questo lasso di tempo il lavoro delle diplomazie potrebbe fornire ulteriori elementi per le scelte del Capo dello Stato, che domani sera avrà sul suo tavolo tutti gli elementi per poter decidere. Una pausa di riflessione e poi una verifica per capire se ci sono gli spazi per ricostituire la maggioranza tra M5S, Pd, Leu e Iv, magari attraverso un altro giro di ...

